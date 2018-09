Die Linken in Schweden haben nichts gelernt!

Veröffentlicht am

Schweden ist neben Deutschland am stärksten von der aktuellen Migrationskrise betroffen. Das Land hat, bezogen auf die Einwohnerzahl, die meisten Migranten aufgenommen. Wenig überraschend sind folglich auch die sozialen Probleme in Schweden exponentiell angestiegen. In Malmö ereignen sich kriegähnliche Zustände und die Sicherheit für Frauen nimmt rapide ab.

Das enorme Problem mit sexueller Belästigung und Vergewaltigungen ist so dramatisch, dass es sogar von den Qualitätsmedien immer stärker thematisiert wird. Das soll was heißen!

Aber keine Sorge! Die schwedische Radiomoderatorin Emma Knyckare hat die Lösung nun gefunden. Festivals, wo sich die Probleme besonders stark manifestiert haben, sind von jetzt an einfach männerfreie Zone. Die männerfreien Festivals solle es solang geben, “bis sich alle Männer lernen zu benehmen”.

Der Vorschlag stieß bei vielen Schwedinnen auf Begeisterung. “Hier können sich Frauen sicher fühlen, einfach Spaß haben und feiern”, sagte beispielsweise die 34-jährige Künstlerin Julia Skonneby. Die Besucherin Matilda Hagerman sagte, das Festival sei wegen der sexuellen Übergriffe in den vergangenen Jahren “notwendig”. Die Besucherin Hanna Gustavsson sagte, sie wolle eigentlich keine “vollständige Trennung” von Männern und Frauen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das Festival aber “sehr wichtig”.

Die eigene Ideologie wird aber leider zum Verhängnis, den Transgender sind auf dem Festival erlaubt. Das heißt, wenn sich ein Bereicherer einfach nicht als Mann “fühlt” kann er auch ohne sich “zu benehmen” Zutritt erlangen.

Letztendlich muss sich jeder selbst ein Urteil über solche Maßnahmen bilden. Ich würde es als Bekämpfung des Problems an der Blütenspitze bezeichnen.

Mann kann nur hoffen, dass genügend Schweden bei der anstehenden Wahl die logischen Konsequenzen ziehen.