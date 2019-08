Unteilbar totalitär

Viel Wirbel wurde um die Großdemo in Dresden gemacht, zu der wieder ein breites Bündnis von Linken und Linksextremisten aufgerufen hatte. Während man den Chemnitzern aktuell wieder vorwirft, im letzen Jahr auf dem Trauermarsch für den ermordeten Daniel Hillig, sich nicht von Rechtsextremen abgegrenzt zu haben, marschieren die Linken Seit an Seit mit radiklaen Gruppierungen. Angeblich wollen sie Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung sein, aber wer sich dieses Video anschaut bekommt den eindruck, dass die Gesellschaft, die sie wollen so demokratisch ist, wie einst die DDR. Wie der Lehrer seinen Schülern totalitäre Sprüche einhämmert, erinnert, um keine verbotenen Vergleiche zu bemühen, an Maos Revolutionsgarden. Vor dieser Zukunft graut mir!

Video

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

E-Mail

spenden

drucken

teilen

teilen

teilen