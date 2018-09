Gezielte Falschinformation Hetzjagd? – Mein Blick auf den „Videobeweis“

Das Video ist

sicherlich

echt. Aber natürlich gekürzt und verdreht und mit entsprechender Botschaft durch eine „Antifa Zeckenbiss“ an die Öffentlichkeit lanciert. Das ZDF verbreitet jetzt ein Statement der beiden betroffenen Asylbewerber. Es ist die Darstellung eines Verhaltens („Filmen der Demonstration“), welches in der gegebenen Situation klar als Provokation gesehen werden kann. Und selbst wenn es keine geplante Aktion gewesen sein sollte (wer das Video wirklich aufgenommen hat, ist weiterhin unklar), so muss man die anschließende Rangelei und Aggression in diesem Kontext sehen. Und ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt, denn es wurden Anzeigen erstattet. Aber ich muss mich nicht hinter