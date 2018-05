Muslime in Deutschland (Teil III) Wirtschaftswachstum durch Muslime

Anzahl erteilte Patente an Inländer

Es geht in diesem FOCUS-Beitrag um den Satz von Frau Dr. Weidel im Bundestag, für den sie einen Ordnungsruf vom Bundestagspräsidenten, Herrn Dr. Schäuble erhielt: „Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.“In einem Kurzgutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft „Innovation und Wachstum“ vom 26.03.2015 heisst es:

Am 18.05.2018 brachte der FOCUS diesen Artikel:

Die FAZ http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schwierige-stellensuche-131-000-arbeitslose-fluechtlinge-14343485.html stellte am 16.07.2016 fest: „Vor diesem Hintergrund stimmen die meisten Experten überein, dass es Jahre dauern wird, bis ein Großteil der Flüchtlinge im deutschen Arbeitsmarkt angekommen sein wird. Dann erst wird sich auch die Frage klären, ob sich Flucht und Migration für den Sozialstaat rechnen.“

In dieser Liste finden Sie das weltweite Ranking bei den Patentanmeldungen durch Inländer:

Anzahl Personen in Deutschland – 1/2018 / Anzahl Patente 2015 im Heimatland

davon 25 % in den Wissenschaftsgebieten Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft

http://juedischerundschau.de/das-juedische-nobelpreis-wunder-135911133/

waren es für Muslime https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_Nobel_laureates 12, wovon 7 den Friedensnobelpreis und 2 den Literatur-Nobelpreis erhielten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die islamische Religion, ihre Forderungen nach täglicher, exakt vorgegebener Ausübung und ihren duale Einteilung der Welt in erlaubt (halal) und verboten (haram) insbesondere wissenschaftliche Arbeit erschwert wird.

Durch die, den gesamten Tagesablauf und das Leben durchdringende Religion ist die Mehrzahl der religiösen Muslime nur für einfache Tätigkeiten geeignet. Hinzu kommt, dass viele religiöse Muslime die Religionsausübung für wichtiger halten als die Arbeit. Denn nur durch die exakte Religionsausübung kann im Jenseits die Hölle mit ihren Strafen vermieden werden.

2-3 der 5 täglichen Pflichtgebete fallen in die Arbeitszeit und müssen durch den Arbeitgeber in Deutschland bezahlt werden, so wie die Minderleistung im Ramadan bzw. die Krankschreibung aufgrund von Schwäche – das ergibt für den Arbeitgeber jährlich zusätzliche Kosten von bis zu 40 bezahlten Arbeitstagen ohne Leistung. Daher vermeiden viele Unternehmer die Einstellung von Muslimen.

Je höher das Bildungsniveau, desto weniger religionsabhängig sind in der Regel die Menschen. Aber aufgrund der, durch die Religion erwirkte Sozialisierung, können von religiösen Muslimen keine herausragende, kreative ingenieurtechnische oder wissenschaftliche Spitzenleistungen erwartet werden.

