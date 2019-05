30 Jahre Friedliche Revolution

Vierzehnter Mai 1989

Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking sind mehrere hundert Studenten für demokratische Freiheiten in den Hungerstreik getreten. Damit hat der Geist des Widerstandes China erreicht. Noch ahnt niemand, welch hohen Preis die mutigen Studenten zahlen müssen.

Während chinesische Studenten für mehr Freiheit ihr Leben riskieren, droht der Außenminister der UdSSR, Schewardnadse, der Nato, die Verschrottung der SS-20-Raketen einzustellen, wenn sie nicht auf ihre Atom-Modernisierung verzichtet. Schon am Inhalt der Drohung merkt man, dass es keine mehr ist. Die Sowjetunion kann am Ende ihrer Tage nur noch verschrotten, oder eben nicht. Sie hat keine Kraft mehr, die Rüstungsspirale weiter zu drehen.

