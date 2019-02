Der Kampf gegen rechts und die Weichzeichnung kommunistischer Diktaturen

Die umstrittene Tagung über den angeblichen „rechten Rand der DDR-Aufarbeitung“ der Amadeu Antonio Stiftung unter der Leitung der ehemaligen Inoffiziellen Mitarbeiterin der Staatssicherheit Anetta Kahane hat stattgefunden und alle Fragen, warum diese Tagung von der Landeszentrale für Politische Bildung gefördert wurde, sind offen geblieben.

Es handelte sich nicht um eine Veranstaltung, die den Förderrichtlinien der Landeszentrale, wie man sie auf deren Homepage nachlesen kann, entspricht. Sie war nicht öffentlich, sondern nur für speziell ausgesuchte Gäste zugänglich. Abends während des Abschlusspodiums, das für siebzig Teilnehmer angekündigt worden war, blieben nach Aussagen eines Zuhörers etwa dreißig Stühle unbesetzt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich 30 Anmelder kurzfristig entschlossen haben sollten, nicht zu erscheinen; Warum gab es keine Warteliste? Warum wurden auch Journalisten wie Tomas Kittan von der BZ nicht zugelassen?

Warum wird einem Verein, der sich nach eigener Aussage gegründet hat, um die Zivilgesellschaft in Deutschland gegen Antisemitismus (auch in Form von Antizionismus), Rassismus und Rechtsextremismus zu stärken eigentlich eine solche Veranstaltung gefördert, die klar in die Kompetenz der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gehört?

Schon im Einladungsschreiben kam deutlich die tendenziöse Absicht zum Ausdruck, die bisherige Aufarbeitung der zweiten deutschen Diktatur, insbesondere die Gedenkstätten in ehemaligen Haftanstalten zu diffamieren, indem man ihnen unterstellt, von „Rechten“ unterwandert zu sein.

Man durfte gespannt sein, welche Argumente gebracht werden würden, um diese Anschuldigung zu belegen.

Obwohl es schwierig war, Einzelheiten zu erfahren, weil nur ein Mann im Publikum saß, der wohl wegen eines Versehens nicht aussortiert worden war, zeichnet sich für mich folgendes Bild ab:

Die überwiegende Stimmung im Saal entsprach dem, was ein Teilnehmer so formulierte: Die Frauen, die den Brief gegen die Gedenkstättenleitung geschrieben hätten, müssten eine Auszeichnung erhalten, denn die hätten geschafft, was vorher nicht gelungen sei, den Knabe (ehemaliger Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen) „abzuschießen“.

Diesem Credo soll das Niveau der meisten Beiträge entsprochen haben. Am deutlichsten soll das beim Vortag von Klaus Bästlein, einem der Unterzeichner der Einladung, geworden sein. Bästleins Thema waren die angeblichen rechten Tendenzen in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Statt dessen hielt er eine Philippika gegen Hubertus Knabe, verbunden mit der wiederholten Beschwerde, dass seine, Bästleins, Ideen nicht berücksichtigt worden seien. Eine wissenschaftliche Analyse sieht anders aus.

Die Argumente für eine „rechte Unterwanderung“ der DDR-Aufarbeitung waren weit hergeholt und zum Teil uralt. Die umstrittenen Bemerkungen von Siegmar Faust in einem Gespräch mit dem Journalisten Markus Decker, der durch Abwesenheit glänzte, obwohl er als Referent angekündigt war, sollten als Beweis für Antisemitismus dienen. Faust, der natürlich auch nicht zugelassen war, ist kein Antisemit. Deckers Artikel über ihn erscheint nach den maßlosen Attacken seines Autors auf Henryk Broder und die NZZ in einem anderen Licht. Hat Decker in seinem Stück über Faust ähnlich überreagiert, wie in seinem Tweet gegen Broder https://twitter.com/Herr_Decker/status/1090591327920840704?

Dann soll über die angebliche Attacke eines Workuta-Häftlings auf Ines Reich, die Leiterin der Gedenkstätte Potsdam Leistikowstraße gesprochen worden sein. Der Vorfall, der schon im Einladungschreiben erwähnt wurde, liegt 7 Jahre zurück. Damals wollte der Mann, ausgestattet mit einer behördlichen Erlaubnis, die Ausstellung in dem ehemaligen NKWD-Gefängnis, in dem er eingesessen hatte, vor der Eröffnung ansehen. Frau Dr. Reich wollte ihn dennoch nicht einlassen, also versuchte er, sie beiseite zu schubsen.

Frau Dr. Reich, die immer wieder in Kritik gerät, wegen ihrer Verharmlosung der stalinistischen Verbrechen ist schon in der Vergangenheit mit perfiden Versuchen, Gefangene zu brandmarken, weil sie Antikommunisten waren, aufgefallen. Im NKWD-Gefängnis hätten hauptsächlich Nazis eingesessen, wird dort suggeriert. Allerdings sind an die 80% der politischen Gefangenen rehabilitiert worden. Das werden kaum Nazis gewesen sein.

Über zehn Jahre her ist auch die Diskussion um den Hohenschönhausenpreis, der seit 2008 vom Förderverein der Gedenkstätte verliehen wird. Ja, es gab ursprünglich den Vorschlag, diesen Preis nach Walter Linse zu benennen. Dieser Vorschlag ist aber schon nach einer internen Vorstandsdiskussion mit Mehrheit abgelehnt worden. Das heute noch als Beispiel für Rechtslastigkeit der DDR-Aufarbeitung anzuführen, zeigt, dass es keine wirklichen Argumente gibt.

Man darf gespannt sein, ob die AAS die Manuskripte der gehaltenen Vorträge veröffentlicht. Bisher hat nur Stephan Hilsberg seinen Beitrag auf seine Homepage gestellt.

Der Vortrag von Helmut Müller-Enbergs über die Fehler bei der Stasiaufarbeitung soll mehrmals durch Zwischenrufe unterbrochen worden sein. Auch sonst ging es wohl kontrovers zu.

Die Stoßrichtung der Tagung zeichnete sich dennoch deutlich ab. Es geht um die Weichzeichnung der Geschichte der zweiten deutschen Diktatur. Frau Dr. Reich hat es in der Gedenkstätte Leistikowstraße vorgemacht.

Vor allem soll der Antitotalitäre Konsens, formuliert von der jüdischen Philosophin Hannah Arendt als Antwort auf die linken und rechten Diktaturen in Europa, beerdigt werden. Dafür machte sich ein Referent, der über das Dresdener Hannah Arendt Institut sprach, stark. Er hörte sich, wurde mir berichtet, so an, als ob Hannah Arendt zwar diesen Antitotalitären Konsens formuliert habe, ihn aber nicht so gemeint haben könne. Ein solche Argumentation wäre völlig absurd.

Deutlicher soll Professor Morsch auf dem Abschlusspodium geworden sein. Er forderte offen die Abschaffung des Antitotalitären Konsenses. Es hörte sich fast so an, als müsse er verboten werden, denn es handle sich nicht um zwei gleiche Diktaturen. Das hat Arendt auch niemals behauptet. Morsch soll es als Fehler bezeichnet haben, dass das Europäische Parlament den 23. August, den Tag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, als Gedenktag eingeführt habe.

Zugute halten muss man Morsch, dass er sich gegen die Diffamierung des früheren UOKG-Vorsitzenden und Bundesverdienstkreuzträgers Finn im Einladungsschreiben ausgesprochen haben soll, was vom anwesenden aktuellen UOKG-Vorsitzenden Dieter Dombrowski schmerzlich vermisst wurde. Es war auch Morsch, der offenbar klar die Gefahr erkannt hat, die von dem Exempel, das in der Gedenkstätte Hohenschönhausen statuiert wurde, für alle Gedenkorte ausgeht.

Gedenkstätten seien immer unabhängige Orte gewesen, bei denen die Politik kein Eingriffsrecht hat. Wenn nun ein Gedenkstättenleiter von der Politik abgesetzt wird, könne das als Präzedenzfall zur Zerstörung der Unabhängigkeit der Gedenkstätten beitragen.

Da soll es einen Augenblick muckmäuschenstill im Saal geworden sein. Man kann sich nur wünschen, dass einigen Beteiligten klar wurde, worauf sie sich eingelassen haben.

