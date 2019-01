Falk Richter: Mordaufruf in Fear getilgt

Veröffentlicht am

Leserbrief

Liebe Frau Lengsfeld,

dieser Falk Richter ist nicht nur ungebildet, sondern auch ein Scharlatan: Der Mordaufruf ist in dem öffentlich zugänglichen Text seines Stückes FEAR getiglt worden.

Hier mein Kommentar auf Ihrer Facebook-Seite von gestern noch einmal:

“Danke, Frau Lengsfeld, für die gelungene Entlarvung dieses ungebildeten Scharlatans.

Hier ist FEAR zum Nachlesen.

Habe soeben festgestellt, dass der Mordaufruf in dem zitierten Text nicht (mehr) vorkommt. Da hat Falk Richter, der große Kämpfer gegen Rechts, wohl kalte Füße bekommen. Die Passage lautete im Stück, das ich selber in der Schaubühne gesehen habe, so:

Da hilft als Gegenmittel nur, den „Zombies“ „direkt ins Gesicht“ zu schießen und ihr „Gehirn auszulöschen. Das ist die einzige Möglichkeit.

Gut, dass cicero die Passage noch hat. Screenshot ist empfehlenswert.”

Beste Grüße

Dr. Hintze

