Leserbrief

Veröffentlicht am

Liebe Frau Lengsfeld,

hier im Anhang zu Ihrer Information und Munitionierung ein WELT-Artikel vom 25.11.2018, in dem klar geschrieben steht, dass die Bundesregierung einer der Hauptakteure bei der Gestaltung der UN-Pakte GCM und GCR war – was uns dieses Merkel-Regime wohlweislich und absichtsvoll verschwiegen hat.

Am Ende dieses Artikels fand ich hierzu noch die Online-Umfrage von Opinary “Sollte sich Deutschland am UN-Migrationspakt beteiligen?”, bei der bisher (Stand 29.11.2018 14:16 Uhr) 123.351 Teilnehmer abgestimmt haben.

Das von seiner Eindeutigkeit her schon eher an DDR-Wahlergebnisse erinnernde Umfrage-Resultat (Grafik siehe Anhang) lautet: 2% Ja, 5% indifferent, 93% Nein. Eindeutiger geht’s nicht mehr! Nennen Sie mir auch nur ein einziges weiteres demokratisches Land auf der Welt, dessen Regierung sich mit derart brachialer Gewalt gegen die deutlich artikulierten vitalen Interessen der ganz überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung stellt – und dennoch wiedergewählt wird. Das macht uns Deutschen so schnell keiner nach.

Viele Grüße

M.D.

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

e-mail

spenden

drucken

teilen

teilen

teilen