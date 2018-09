Der Überbringer der schlechten Nachricht wird geköpft!

In der Bibel, im zweiten Buch Samuel, kann man lesen, wie der spätere König David reagierte, als er vom Tod König Sauls in der Schlacht am Berg Gilboa erfuhr: Er ließ den Boten erschlagen. Die Überbringer schlechter Nachrichten zu töten war eine Zeit lang U sus . Entsprechende Berichte finden sich in der griechischen Antike und auch der Aztekenherrscher Montezuma soll, als ihm das Nahen des Spaniers Cortez gemeldet wurde, die Hinrichtung der Boten angeordnet haben.