Chemnitz ist das neue Sebnitz

Das hat Ministerpräsident Kretschmer gestern auf seiner Pressekonferenz klar gemacht. Sein Statement war eine Kampfansage gegen die freien Medien und die Bürgergesellschaft, die sich in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen will. Auch Kretschmer, der über alle Informationen verfügt und wissen kann, dass die Chemnitzer zu

Unrecht

dämonisiert werden, stellt sich nicht schützend vor seine Wähler, sondern übernimmt, wie der Sprecher der Kanzlerin die Sprachregelung der Linksextremen und macht sie damit amtlich.

pielte, nicht einmal mehr in den Mund. Nein, er sei froh, über die Gegendemonstrationen, also auch über die bei denen die Antifa gewohnheitsgemäß Flaschen und Böller auf die Polizei schoss.

Das erste Drittel seines Statements beschäftigt sich mit dem angeblich noch notwendiger gewordenen „Kampf gegen Rechts", den er mit den herkömmlichen „breiten Bündnissen", zu denen die Linksradikalen gehören, intensivieren will. Er nimmt das Wort Linksradikalismus, der in Chemnitz auch eine Rolle spielte, nicht einmal mehr in den Mund. Nein, er sei froh, über die Gegendemonstrationen, also auch über die bei denen die Antifa gewohnheitsgemäß Flaschen und Böller auf die Polizei schoss.

Für gefährlich scheint er allein die tausenden Chemnitzer zu halten, die am Ende ihrer Kundgebung beim Schein von Feuerzeugen und Handyleuchten die Nationalhymne sangen. Die Polizisten, die diese Demonstration begleiteten, sahen übrigens ganz entspannt aus.



Die Randale, die es am Montagabend in Chemnitz auch gab, war der übliche Schlagabtausch zwischen Rechts- und Linksradikalen. Nur dabei hat es Verletzte gegeben. In der Berichterstattung der Medien und in der Einlassung des Ministerpräsidente n w ird aber alles in einen Topf geworfen. Damit wird der Eindruck aufrecht erhalten, Chemnitz habe ein Rechtsradikalenproblem. Die Berliner Zeitung sieht die Stadt gar in der Hand von Neonazis.



Dazu dient die eifrig verbreitete Meldung, es sei am Montag in Chemnitz der Hitlergruß gezeigt worden. Sogar die Tagesschau, die sehr zurückhaltend bei lokalen Vorfällen ist, fand das bedeutender als Morde und berichtete. SPIEGEL ONLINE machte mit einem Foto auf, das viele hochgereckte Fäuste, aber keinen einzigen Hitlergruß zeigt. In den von der Qualitätspresse geschmähten sozialen Medien findet man das Foto eines jungen Mannes, der sich zuerst bei der Bürgerdemonstration mit einem Hitlergruß fotografieren ließ, dann noch mit den Ordnern pöbelte, die ihn zurechtwiesen und anschließend sich bei den Linken hinter der Polizeikette einreihte. Man kennt ähnliche Vorfälle aus Thüringen, wo grüne Lokalpolitiker schon mal beim Hakenkreuzschmieren erwischt wurden, weil sie vor der rechten Gefahr warnen wollten.