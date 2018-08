Letzte Chance für die CDU: die WerteUnion

Das eigentliche Problem in Deutschland ist die völlige Desorientierung im Parteiengefüge, seit die CDU von Angela Merkel auf strammen Linkskurs getrimmt wurde. Selbst linksradikale Projekte, wie die unkontrollierten Grenzen, hat die Kanzlerin gegen Recht und Gesetz durchgeboxt. Es gibt zur Zeit keine Partei der bürgerlichen Mitte. Das will die WerteUnion ändern. Sie will zurück zum Markenkern der CDU und ist für die Auseinandersetzung um einen Kurswechsel

gut aufgestellt. Das teilte der Vorsitzende der WerteUnion Alexander Mitsch in einer Pressemitteilung mit:

“Mit der kürzlich erfolgten Gründung des Landesverbandes

Bremen der WerteUnion sind die Konservativen in der Union

nun in allen Bundesländern organisiert. Parallel zum jetzt abgeschlossenen

Aufbau der Landesverbände hat sich in den vergangen

Monaten im ganzen Land eine Vielzahl von Regionalund

Kreisverbänden gegründet, die sich vor Ort aktiv in die politische

Willensbildung der Unionsparteien einbringen, etwa mit

der Durchführung von Veranstaltungen. Auch an den Diskussionen

während der Zuhörtour der CDU Generalsekretärin haben

sich Mitglieder der WerteUnion fast überall beteiligt.

Darüber hinaus hat die Werte Union ihre inhaltlichen Forderungen

im “Konservativen Manifest” und aktuell in den “Fünf Thesen

für ein starkes Deutschland“ definiert.

Des Weiteren besteht eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit

mit dem Berliner Kreis, der Vereinigung konservativer

Unionsabgeordneter.

„Nach nur knapp anderthalb Jahren ist es der WerteUnion gelungen,

ein bundesweites Netzwerk aufzubauen. Dabei haben

wir unsere Mitgliederzahl mehr als verzehnfacht und verzeichnen

aktuell ein weiter steigendes Tempo bei Neubeitritten.

Mittlerweile sind der WerteUnion auch zahlreiche Mandats- und

Funktionsträger beigetreten.

Durch unsere Aktivitäten konnten wir viele enttäuschte und abwanderungswillige

Mitglieder vom Verbleib in der Union überzeugen,

neue Parteimitglieder gewinnen und ehemalige Mitglieder

zur Rückkehr bewegen.

Die WerteUnion ist eine bundesweit präsente, sich in den politischen

Meinungsbildungsprozess stark einbringende und erfolgreiche

Vertretung der Konservativen in der Union und damit

weit mehr als eine rein virtuelle Organisation in Facebook oder

Twitter“, so Alexander Mitsch, der Bundesvorsitzende der WerteUnion.

„Unser Ziel bleibt nach dem jahrelangen Linkskurs der Parteiführung

die Politikwende der Union im Sinne Helmut Kohls,

Ludwig Erhards und Konrad Adenauers. Dazu werden wir die

notwendige inhaltliche und personelle Erneuerung insbesondere

der CDU konsequent vorantreiben“, so Alexander Mitsch.

Plankstadt, 06.08.2018

Die WerteUnion ist der am 25.03.2017 gegründete bundesweite

Zusammenschluss der konservativen Initiativen innerhalb

der Union und mit 16 Landesverbänden in allen

Bundesländern vertreten. Wir wollen konservative und

wirtschaftsliberale Kräfte stärker vernetzen und so erreichen,

dass die Union wieder verstärkt konservative Positionen

vertritt.”

Kontakt:

Email: Info@WerteUnion.info Homepage: www.werteunion.net

Verantwortlich:

Alexander Mitsch Vorsitzender Mobil: (0163) 9073693 Mail:

alexander.mitsch@gmx.de

Stefan Koch Pressesprecher Mobil: (0151) 51649446 Mail:

sko160466@t-online.de