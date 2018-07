Viel Lärm um nichts!

überhaupt so viele Personen festgestellt werden. Spricht also für die gute Arbeit der Polizei. Dennoch ist es nur ein geringer Teil derjenigen, die im Inland bei den zuständigen Erstaufnahmeeinrichtungen einen Asylantrag stellen. Sie alle reisen – beachtet man die geltenden Gesetze – unerlaubt ein.

An den komplett offenen Binnengrenzen findet seit 1995 keine klassische Grenzkontrolle mehr statt. Zwar hat Deutschland an der Grenze zu Österreich vorübergehend Binnengrenzkontrollen eingeführt, doch sind auch diese Kontrollen keine Grenzkontrollen, sondern stichprobenartige Kontrollen an drei bis vier ausgewählten Autobahnübergängen. Hier gibt es natürlich Feststellungen, jedoch in eher geringem Umfang, da jeder, der diese Stichprobenkontrollen umgehen möchte, einfach hundert weitere Wege wählen kann, um nach Deutschland einzureisen. Diese Wahlmöglichkeit betrifft alle Nachbarländer Deutschlands. Ausweichbewegungen der Migranten sind deutlich zu erkennen. Die Aufgriffsstatistiken der BPOL in allen Bundesländern mit Grenzabschnitten von Nord nach Süd und Ost nach West bestätigen dies.

Wenn nun der Grenzabschnitt zu Österreich als Schwerpunkt ausgemacht ist und zur Bekämpfung der illegalen Einreise nunmehr auch von einer neu eingerichteten Grenzschutzdirektion der bayrischen Grenzpolizei – im Rahmen der Schleierfahndung – die Rede ist, dann betrifft dies die Zurückweisung von Asylbewerbern an der Deutsch-Österreichischen Grenze, also insgesamt nur einen sehr kleinen Teil der etwa 15.000 monatlichen Asylantragsteller.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der Staat eine Doppelzuständigkeit seitens der GG ausschließt. Die Bundespolizei hat diese Aufgaben von den Bayern 1998 rückübertragen bekommen. Jetzt möchten es die Bayern wieder selbst in die Hand nehmen und bauen in den nächsten Jahren eine bis 1.000 Mann starke Grenzpolizei auf. Wie sich das mit dem Bund verträgt? Geht irgendwie. Herr Söder kennt den Herrn Seehofer aus früheren Zeiten.

Nun zurück zum Inhalt der Maßnahme 27. Man möchte nun tatsächlich Menschen zurückweisen, die kein Dokument oder Visum (nahezu alle diese Menschen stellen dann einen Asylantrag) mit sich führen und auch bei Asylantragstellung des Landes verwiesen werden sollen, wenn gegen sie ein Einreiseverbot besteht oder diese bereits an Mitgliedsstaaten überstellt worden sind (sog. Dublin-Fälle).

Nun sollen für diese Asylsuchenden an der Deutsch-Österreichischen Grenze, für welche andere EU-Länder zuständig sind, sogenannten Transitzentren eingerichtet werden. Dazu sollen mit den betroffenen Ländern (zumeist Italien und Griechenland) Verwaltungsabkommen und Einvernehmen hergestellt werden. Somit ist Deutschland auch hier auf Zustimmung der Erstankunftsländer in Europa angewiesen.

Warum dieses Abkommen geschlossen werden soll, erschließt sich einem nicht, da eigentlich alles in den bestehenden Regelungen der Dublin-VO beschrieben ist. Nur, es hält sich keiner dran. Welch ein Jammer. Es werden also ein Paar Migranten – von den monatlichen 15.000 – an der bayerischen Grenze festgestellt, auf die diese Fallkonstellation zutrifft. Diese werden, so hört man aktuell, am besten erst einmal in Unterkünften der BPOL untergebracht. Von dort aus soll die Entscheidung der Einreise oder Zurückweisung erfolgen. Sagen die betreffenden Länder nein, soll die Zurückweisung nach Österreich erfolgen.

Betrachtet man, um wie viele Menschen es sich bei den unendlichen und in Teilen widersinnigen Diskussion eigentlich handelt, kommt man auf den tatsächlichen Kern der Auseinandersetzung, der Zurückweisung von Schutzsuchenden an europäischen (Binnen-) Grenzen.