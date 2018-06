Wikipedia bekommt die Quittung für Tendenzartikel

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Wikipedia seit einigen Jahre finanziell unterstützt, weil wir von dem Konzept überzeugt waren, aber damit ist jetzt Schluss!!!

Der Grund ist Ihr Artikel zur »GEMEINSAMEN ERKLÄRUNG 2018«

Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit und eine aussergewöhnliche Anmaßung, was Sie hier über die Initiatoren und die Unterzeichner äußern.

Ich dachte, ich lebe in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit herrscht und eine Mitwirkung am politischen Geschehen gewünscht ist.

Ihr Artikel ist absolut nicht neutral und enthält jede Menge (negative) Wertungen.

Mit neutraler Information hat das überhaupt nichts zu tun.

Ihr seid damit auch nicht besser, als dieser gesamte linke Journalismus, der den Menschen sagt, was sie zu glauben und zu denken haben.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine und Stefan Patzer