Die Nürnberger Prophezeiung von 2015

Sie hat jetzt nicht mehr 36 Seiten sondern nur noch 22 und bietet dem Leser nur noch Vergleichsdaten von zwei Monaten. So wird er nicht verwirrt und in seinen Handlungen fehlgeleitet, wie z. B. die obige Prophezeiung überprüfen zu wollen – denn es funktioniert nun nicht mehr. Da der Glaube ja bekanntlich Berge versetzt, ist es nun möglich, in der kompakten Variante dem Leser mehr Glauben zu vermitteln, statt sperrige, detaillierte Fakten.

Trotz rechtzeitiger Einführung des neuen Formats vor der Bundestagswahl 2017 konnte nicht verhindert werden, dass die AfD jede 8. Stimme bekam. Bayern und Hessen wählen dieses Jahr. 2019 gibt es sehr viele Wahlen: Landtag in Bremen, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, die EU- Parlamentswahl und Wahlen von Gemeindevertretungen in 12 Bundesländern.

Wir werden also Jubelmeldungen aus Nürnberg, verbunden mit der prophetischen Äußerung immer öfter hören, sollen sie sich doch ins Gedächtnis einschleifen.

Nur wer jede Ausgabe der monatlichen Schrift der Arbeitsagentur abspeichert, kann die Entwicklung verfolgen. Noch ist das möglich. Wie lange noch? In der DDR gab es im Strafgesetzbuch den Artikel 219: („1. wer Nachrichten, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden, im Ausland verbreitet oder verbreiten lässt oder zu diesem Zweck Aufzeichnungen herstellt oder herstellen lässt, …“) Beachten Sie: es mussten keine geheimzuhaltenden Informationen sein, es reichte, wenn man befand, dass sie der DDR schadeten. Das konnte auch ein altes „Neues Deutschland“ sein.

Kommen wir nun zur Nürnberger Prophezeiung von 2015 (sie ist jetzt 3 Jahre alt):

„Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die Beschäftigungsquote von Flüchtlingen von unter zehn Prozent im Zuzugsjahr fünf Jahre nach dem Zuzug auf knapp 50 Prozent steigt.“

Es müssten also jährlich etwa 10 % der Personen ein sv-pflichtiges Arbeitsverhältnis aufnehmen. Von den Flüchtlingen aus 2015 müssten im Sommer 2018 etwa 30 % einen Job haben.

Lassen Sie sich von den Zahlen überraschen.

Personen aus Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Syrien, Eritrea, Somalia und Nigeria mit Staatsbürgerschaft dieser Länder: