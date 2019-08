Der Junge vom Bahngleis

Von Gastautor T. Bodan

Von mir für euch.

Vielleicht wäre das Ganze nie passiert, wenn der Tag nur ein winziges Bisschen schlechter angefangen hätte. Ihr wisst ja, wenn man irgendwie nicht so gut drauf ist, wenn das Herz nicht ständig Purzelbäume schlägt, weil man sich tierisch auf eine bestimmte Sache freut, dann guckt man mehr auf das Ringsherum und so. Ja, und das Ringsherum hatte es inzwischen in sich. Meine Mutter hatte mich immer wieder darauf hingewiesen. „Nimm dich vor denen da in Acht und vor diesen, pass dort besonders auf und erst recht hier…“. Es nahm überhaupt kein Ende mit diesen immer neuen Verhaltensregeln und ich gebe gerne zu, dass ich manchmal einfach gar nicht mehr wußte, wo ich denn noch überall meine Augen haben sollte. Ich kam mir manchmal vor wie im Krieg. Dabei wollte ich einfach nur spielen, rumtollen, halt ein typischer Junge sein. Doch diese Zeiten waren vorbei, jedenfalls hier bei uns.



Heute jedoch ging es raus. Endlich Ferien und auf zu den Großeltern, aufs Land, wo ich noch nie aufpassen musste… naja, bis auf den blöden Hund von den Nachbarn, denn der hatte irgendwie eine Meise. Gehörte solchen verkappten Grünen und kriegte kaum je was Vernünftiges zu fressen, das arme Vieh… also bis auf Bohnen, Graswurzeln und so ein Zeug. Kein Wunder also, dass der am Durchdrehen war und immer mal versuchte, bei uns Kindern einen Bissen aus der Wade zu bekommen. War aber viel zu lahm der Grünenköter, um uns zu kriegen und so haben wir uns öfter einen Spaß draus gemacht, möglichst nah mit den Fahrrädern an seiner armseligen Hütte (ein alter Bulli) vorbei zu fahren. Das lächerliche Gekläff war einfach herrlich… und wenn dann die Hundehalter in ihren komischen, meist total verdreckten Schlumperklamotten rausgekrochen kamen war der Tag perfekt.

Oh wie freute ich mich auf meine Großeltern und oh wie bereue ich es jetzt mich so unaufmerksam meiner Vorfreude hingegeben zu haben. Vielleicht hätte ich den bösen schwarzen Mann dann kommen sehen. Vielleicht hätte ich ihm ausweichen können…

Aber es ging so schrecklich schnell, es war so unglaublich brutal.