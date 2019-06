30 Jahre Friedliche Revolution

Veröffentlicht am

Achtzehnter Juni 1989

Triumphaler Wahlsieg für Solidarność in Polen. Die Gewerkschaftsliste gewinnt im zweiten Wahlgang 99 von 100 Sitzen im Sejm. Aber die Medien sind mehr mit dem Besuch von Gorbatschow beschäftigt, obwohl der längst abgereist ist.

Welt am Sonntag berichtet, dass Willy Brandt Bundeskanzler Kohl zum Besuch Gorbatschows gratuliert habe. Selten hätte es im Deutschen Bundestag eine solche Einmütigkeit gegeben, wie bei der Debatte über die Ergebnisse des deutsch-sowjetischen Gipfels in Bonn.

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

E-Mail

spenden

drucken

teilen

teilen

teilen