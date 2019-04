Ankündigung: Informationsveranstaltung in Köln

Veröffentlicht am

Fortschritt in Freiheit e.V. lädt zum Vortrag mit Diskussion

Thema:

„Haben wir noch Meinungsfreiheit?“

Referentin:

Vera Lengsfeld

Moderation:

Burkhard Müller-Ullrich

Sa. 11.05.19 – Beginn: 15 Uhr – Ort in Köln wird mitgeteilt



Eine schriftliche Anmeldung per E-Mail oder Fax ist erforderlich.

Zur Anmeldung geht es hier: Anmeldeformular

E-Mail an: hannelore.thomas@fortschrittinfreiheit.de oder

Fax an: 004932226452345 (Nummer mit Vorwahl angeben)

Nach Eingang der Anmeldung teilt Fortschritt in Freiheit e.V. einen Tag vor Veranstaltungsbeginn den Veranstaltungsort mit.

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

e-mail

spenden

drucken

teilen

teilen

teilen