Sie ist wieder da! Der Kampf gegen die öffentliche Finanzierung der Amadeu-Antonio-Stiftung geht weiter

Veröffentlicht am

Beitrag aus SCIENCEFILES

Eine Chronologie der bisherigen Ereignisse.

Am frühen Morgen des 8. Dezember, etwa gegen 5 Uhr, ist unsere Petition, mit der das Ende der Finanzierung der Amadeu-Antonio-Stiftung aus Steuermitteln gefordert wird und diese Forderung ausführlich begründet und die Begründung belegt wird, verschwunden.

Bis jetzt hat sich Change.org, die Plattform, auf der wir die Petition gestartet haben, uns gegenüber zu diesem Verschwinden nicht erklärt.

Wir haben, weil uns niemand Gründe für das Verschwinden genannt hat und unsere eMails an Change.org ohne Reaktion geblieben sind, die Anregung eines Lesers aufgegriffen und unsere Leser gebeten, bei Change.org gegen die Löschung der Petition zu protestieren. Nach dem, was wir an Rückmeldungen erhalten haben, sind mehr als 100 Leser dieser Bitte nachgekommen.

Angesichts der Menge an Beschwerden hat sich ein Mitarbeiter von Change.org wohl dazu gezwungen gesehen, sich eine Erklärung für das Verschwinden der Petition aus den Fingern zu saugen. Die Erklärung hat ein Leser, nicht wir erhalten. Er hat sie uns zur Verfügung gestellt. Sie lautet wie folgt:

An dieser „Begründung“ ist einiges bemerkenswert.

Zunächst einmal wird hier eine glatte Lüge formuliert, denn die behauptete Diskussion mit dem “Petition Starter”, also mit uns, hat nicht stattgefunden. Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erklärung oder gar Reaktion auf unsere eMail erhalten. Uns wurde weder mitgeteilt, dass die Petition gelöscht wurde, geschweige denn, warum die Petition gelöscht wurde, noch hat sich jemand mit uns in Verbindung gesetzt, um darüber zu diskutieren, ob und wenn ja wie die Petition wieder freigeschaltet wird.

Sodann muss man feststellen, dass irgendwelche organisierten Linken, die sich über eine Petition, die mit ihrem Weltbild nicht vereinbar ist, beschweren und wohl in der Absicht übler Nachrede behaupten, die entsprechende Petition verstoße gegen die „Community-Richtlinien“ von Change.org ausreichen, um eine Petition zu löschen. Eine Prüfung der Vorwürfe durch Change.org findet offensichtlich nicht statt. Dass Vorwürfe von Change.org nicht geprüft werden, kann man auf vier

Arten erklären:

Dilettantismus,

Angst gepaart mit Hysterie,

ideologische Sympathie mit den Beschwerern,

eine Gefälligkeit an diejenigen, gegen die sich die Petition richtet.

Jede einzige dieser Erklärungen ist für sich genommen unprofessionell und für eine Seite, die die größte Plattform für Petitionen in Europa sein will, einfach nur peinlich.

Der Druck, den viele unserer Leser auf Change.org durch ihre eMails ausgeübt haben, die Diskussion auf ScienceFiles darüber, was von dieser Aktion zu halten ist, und die Tatsache, dass sich mit Joachim Steinhoefel ein Anwalt öffentlich für die Petition stark gemacht hat, der bei den Löschaktivisten bei Twitter, Facebook und auch bei Change.org kalten Schweiß auslöst, hat nunmehr dazu geführt, dass die Petition wieder freigeschaltet wurde. Vielen Dank an alle, die sich engagiert haben.

Wir haben zwar immer noch keine präzise Erläuterung von Change.org erhalten, aber zwischenzeitlich hat uns eine Entschuldigung erreicht. Das ist immerhin ein Anfang, aber es ist natürlich keine Erklärung. Wir bestehen auf einer Erklärung.

In Rücksprache mit unserem https://t.co/uSWbnDWXZE-Hilfecenter haben wir die Petition wieder hergestellt und bitten den Vorfall zu entschuldigen. — Change.org DE (@ChangeGER) December 9, 2018

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

e-mail

spenden

drucken

teilen

teilen

teilen