Schallmauer durchbrochen, 100.000 Unterschriften erreicht!

Es ist erreicht! Die Petition 85565 hat die 100.000 Mitzeichnungen geknackt!

Außerdem eine interessante Oberservation:

Das Verhältnis Mitzeichnungen/IDs, also offiziell anerkannte Mitzeichnungen zu Anmeldungen gemäß ID. Betrug am 25.11. nur ca. 59%, ging dann aber langsam auf den jetzigen Wert von ca. 73% hoch. An den letzten Tagen gab es so gut wie keine Lücken mehr.

Gehen wir davon aus, dass die IDs die versuchten Mitzeichnungen repräsentieren, dann heißt das, dass am Ende nur etwa 3 von 4 Mitzeichnungsversuchen erfolgreich waren. Umgekehrt ist jeder vierte Zeichnungsversuch misslungen. Anders gesagt, es waren noch 33% (4/3-1) mehr Menschen, die mitzeichnen wollten. Da wir jetzt bei fast 100.000 offiziellen Mitzeichnungen sind, kann man also von ca. 133.000 “Mitzeichnern im Geiste” ausgehen.

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

e-mail

spenden

drucken

teilen

teilen

teilen