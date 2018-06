Der importierte Antisemitismus

Hier die neue deutsche Definfition von Antisemitismus:

„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht- jüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.” Definition

Lesen wir die Überschrift mit diesen neuen deutschen Erkenntnissen noch einmal.

Im Islam gibt es keinen traditionellen Antisemitismus.

Die Definition der Bundesregierung von 2017 passt m. E. in diesem Kontext nicht, denn im Islam kann es keine Wahrnehmung von Juden geben, nur eine Wahrnehmung zu oder über Juden.

Im Islam gibt es keinen traditionellen Antisemitismus – schreibt die SZ. Was ist dann aber die Kennzeichnungspflicht der Juden durch den Abbasiden-Kalif Harun Al-Raschid im Jahr 807 zu erklären? Juden mussten in der Öffentlichkeit gelbe Gürtel tragen. Weiter schreibt die SZ:

Wie die Europäer den Judenhass in die Arabische Welt brachten – schon vor 1.200 Jahren? Der SZ-Artikel – ein Märchen aus 1001 Nacht!

Es war eine absolute Demütigung der Juden, die es allen Muslimen erlaubte, sich den Juden überlegen zu fühlen. Ein Nährboden für Verachtung und Hass.

Was haben die Europäer damit zu tun?

Dieses islamische Überlegenheitsgefühl wird in jeder Generation immer wieder neu gefestigt und nährt sich aus dem Koran und dem muslimischen Minderwertigkeitskomplex, verbunden mit der aktuellen Erfahrung, dass ausnahmslos alle Erfindungen, die auch die Muslime nutzen, von Nicht- Muslimen hervorgebracht wurden. Und das, obwohl Allah die Welt geschaffen hat und alles ihm gehört. Dieses heutige Minderwertigkeitsgefühl, verbunden mit dem Wissen, dass die Massen in islamischen Ländern und die, in Westeuropa eingewanderten Muslime überwiegend in Armut leben, ist die eigentliche Quelle des Judenhasses und ein Ventil, das die Imame geschickt nutzen.

Diese Form der öffentlichen Demütigung der Juden durch Muslime kopierten seit etwa 1100 in Europa auch die Christen, zuletzt auch die Nazis. Die sichtbare Kennzeichnung der Juden (Gelber Judenstern) geht auf den Islam zurück, die Nazis waren nur Kopisten großer Meister.

Warum war um 800 diese Kennzeichnung erfolgt? Weil die Juden versuchten, sich der Zahlung der willkürlich festgesetzten Kopfsteuern zu entziehen und damit das Budget des Herrschers schmälerten. Heute würde man das als Steuerhinterziehung bezeichnen, gegen die der Staat ja auch alle Geschütze auffährt.

Die Juden waren im Transit-Handel tätig und damit Konkurrenten der Muslime. Da sie nach dem Koran (wie Christen) nur Bürger 2. Klasse waren, erregte es den allgemeinen Zorn, dass sie oftmals besser lebten als Muslime. Sollten nun etwa Muslime für die Steuerlücke aufkommen? Bei den armen christlichen Bauern war nicht viel zu holen, aber bei den reicheren Juden? Nur zu!