Am Montag, dem 26.08. in Schwerin

Für Kurzentschlossene möchte ich auf diese Diskussion über Meinungsfreiheit aufmerksam machen:

„+++ Schweriner Schlossgespräch mit Vera Lengsfeld und Michael Seidel +++

Die AfD-Fraktion lädt interessierte Bürger und Medienvertreter zum Schlossgespräch am Montag, den 26. August 2019 ein.

Das Thema des Abends wird sein: „Meinungsfreiheit: Wo liegen die Grenzen des Sagbaren?“

Auf einem moderierten Podium werden Michael Seidel und Vera Lengsfeld ein Streitgespräch miteinander führen. Michael Seidel ist Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung und sieht bei der AfD einen „unzivilisatorischen Geist als Mittel politischer Auseinandersetzung“ am Werk. Er fordert von der Partei eine Kurskorrektur durch verbale Mäßigung. Vera Lengsfeld war ab 1981 Bürgerrechtlerin in der DDR, kritisiert heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und sieht Deutschland auf dem Weg in eine Gesinnungsdiktatur.

Im Anschluss an die Diskussion werden sich unsere Podiumsteilnehmer den Fragen der Bürger stellen.

Wann: Montag, 26. August 2019, 19:00 Uhr

Wo: „Schlosscafé“, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin (Eingang Südportal/Museum)

