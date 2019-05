Zeit für Taten – Eine Veranstaltung in Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu den Grundübeln der gegenwärtigen Politik gehört ein Hang zur Phrasologie, als deren Königin von vielen Angela Merkel verstanden wird. Mit Rainer Wendt, selbst CDU- und CSU-Mitglied, wird einer der profiliertesten Kritiker der Kanzlerin im bürgerlichen Lager die Laudatio auf das neue Buch Alexander Kisslers “Widerworte, warum mit Phrasen Schluss sein muss” halten. Zuvor wird Alexander Kissler die Neuerscheinung Rainer Wendts “Deutschland wird abgehängt, Ein Lagebericht” würdigen.

Während Rainer Wendt in seinem Buch schonungslos analysiert, wohin eine defizitäre Politik in der Zuwanderung und inneren Sicherheit führt, konfrontiert Alexander Kissler den Leser mit bekannten Phrasen (“Wir schaffen das”, “Das ist alternativlos” etc.), die den Bürgern den Blick auf die Realität vernebeln sollen.

Ablauf: