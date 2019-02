Die schleichende Islamisierung

Die seligen Zeiten, in denen Mode fast ideologiefrei war, sind längst dahin. Der Zeitgeist, der dabei ist, jeden Teil unseres Lebens zu ideologisieren, macht auch vor der Mode nicht Halt.

In New York wurde letzte Woche als neuester Schrei Transgendermode präsentiert. Essgestörte Jüngelchen mit Seitenscheitel-Frisur wurden mit Puff-Röckchen und Strapsen auf den Laufsteg geschickt. Damit, so der Kommentar, sollte Präsident Trump vorgeführt werden, dass Amerika bunter ist, als er wahrhaben will. Allerdings waren die Mannequinchen sichtbar unglücklich mit dem, was sie vorführen mussten. Ich hätte sie in den Arm nehmen und trösten mögen, dass die verrücktesten Anwandlungen die kurzlebigsten sind.

Weniger kurzlebig ist dagegen der Trend, den Max Mara uns präsentiert. Er sieht aus wie eine vorauseilende Unterwerfung unter die vermuteten neuen Machthaber des Westens. Mara steckt seine Models in islamkompatible Outfits: Hosen unter Röcken, Bodenlange Mäntel und züchtige Kopftücher, die jedes Härchen verdecken.

Wer noch Max Mara kauft, macht sich mitschuldig an der schleichenden Islamisierung Europas.

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

e-mail

spenden

drucken

teilen

teilen

teilen