Die Hysterisierungsmaschine

“Die Verzerrung der Realität im Bericht ist der wahrheitsgetreue Bericht über die Realität” –Karl Kraus-

In der medialen Berichterstattung über Chemnitz ergibt sich für denjenigen, der sich das gesamte Panorama der Überschriften, Wortprägungen und Bilder vornimmt, ein manifestes Problem: es liegt Schicht auf Schicht, auf eine Verzerrung folgt die nächste Verdrehung oder Auslassung. Es gibt zwischen Süddeutscher Zeitung, ARD und ZDF alles Mögliche, nur eines kaum – eine halbwegs unhysterische Berichterstattung in den Medien über die Tötung eines jungen Mannes in Chemnitz und schwere Verletzung von zwei weiteren, und die darauf folgenden Demonstrationen und politischen Reaktionen. Kaum ein Medium schafft es, so zu berichten, wie berichtet werden müsste: Distanziert, an Fakten orientiert, mit Trennung von Bericht und Kommentar. Eine ebenso lobenswerte wie rare Ausnahme stellt die „Freie Presse“ dar, die lokale Chemnitzer Zeitung. Deren Chefredakteur Torsten Kleditzsch hatte in seinem Blatt geschrieben und in einem Deutschlandfunk-Interview aus seiner Sicht bestätig, was auch Erkenntnisstand der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen ist: Es gab in Chemnitz am vergangenen Sonntag vereinzelte Übergriffe auf Passanten, aber eben keine „Hetzjagd“, von der fast alle Medien berichteten. Und erst recht keine „Hetzjagden“ im Plural, wie sie Angela Merkel unter Berufung auf nicht näher beschriebenen „Videos“ zu erkennen meinte.

Es liegt also in der Berichterstattung Schicht auf Schicht. Der Versuch, sie aufzufräsen, ist mühsam, ohne Zweifel. Aber wer sich der Mühe unterzieht, erhält ein bemerkenswertes Bild eines medial-politischen Komplexes in Breite und Tiefe. Beginnen wir mit der ARD und der Tagesschau. Sie stellte am 30. 8. Zitate aus der Auslandspresse über die Ereignisse in Chemnitz zusammen unter der Überschrift „Besonders erschreckend“. Dabei wählte sie überwiegend links stehende Zeitungen aus, unter anderem die slowakische „Pravda“. Das Blatt schreibt:

“Die von Rechtsextremisten aus ganz Sachsen und anderen Ecken Deutschlands entfesselten Unruhen in Chemnitz gebären sich als eine Reaktion auf die Ermordung eines jungen Mannes durch zwei Einwanderer. In Wirklichkeit zerstörten die Extremisten Besitz und bedrohten Gesundheit und Leben von überhaupt allen Menschen dort, nicht nur derer, gegen die sich vordergründig ihre pogromartige Hetzjagd durch die Straßen der Stadt richtete.“

Eine „pogromartige Hetzjagd“ hatte es in Chemnitz – siehe oben – nicht gegeben. Dass „Extremisten“ „Besitz“ zerstört und „Leben und Gesundheit von überhaupt allen Menschen dort“ – also in Chemnitz – bedroht hätten, ist reine Erfindung. Genau so wie die von der ARD zitierte Behauptungen des linken Schweizer „Tagesanzeigers“:

“In kleinen sächsischen Städten wie Freital, Heidenau, Clausnitz oder Bautzen hat es in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls pogromhafte Jagden gegeben wie nun in Chemnitz.“

In Heidenau gab es 2015 Proteste gegen einen Besuch Angela Merkels und Ausschreitungen gegen die Polizei, in Freital rechtsextremistische Anschläge (deren Täter mittlerweile verurteilt sind), in Clausnitz eine Demonstration gegen die Ankunft eines Busses mit Migranten (ohne Sachbeschädigungen und Körperverletzungen), in Bautzen eine bis heute nicht aufgeklärte Brandstiftung in einem leerstehenden Hotel, das als Asylbewerber-Unterkunft vorgesehen war. Bei der Behauptung, es hätte in den genannten Orten und Chemnitz selbst „pogromhafte Jagden“ gegeben, handelt es sich um eine freie Erfindung des „Tagesanzeigers“.

Dass in beiden Zeitungen Unsinn steht, wissen auch die Mitarbeiter der Tagesschau. Trotzdem speisen sie die Falschmeldungen unter der Rubrik „Internationale Presseschau“ in die deutsche Medienlandschaft ein. Motto: wir haben es ja nicht selbst geschrieben.

Ein bemerkenswertes Zusammenspiel gab es auch zwischen der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) und verschiedenen medialen Annehmern. AP bot ein Foto aus Chemnitz an, auf dem ein Mann mit Sonnenbrille neben einem Transparent zu sehen ist, auf dem „Terror!“ zu lesen ist. Mehrere Medien benutzten das Bild als dramatische Illustration über Ausschreitungen eines Mobs, der offenbar Terror fordert.

Dabei sah das ganze Bild so aus:

„Terror!“ und „Kein Zutritt für Terror!“ – das ist ein erheblicher Unterschied. Dachte sich wahrscheinlich auch der Redakteur, als er genau diesen Schnitt setzte.

Es zieht sich ein generelles Muster durch die Chemnitz-Berichterstattung: Zum einen sorgen sich Medien scheinbar über „aufgeheizte Stimmung“ – zum anderen unternehmen sie alles, um weiter aufzuheizen und zu dramatisieren. Etwa Focus Online mit der Meldung, die behauptet, wegen “der Schande von Chemnitz“ habe die Schweizer Regierung eine Reisewarnung für Deutschland herausgegeben.

In Wirklichkeit rät die Regierung in Bern nur ganz grundsätzlich zur „Vorsicht“ in der Nähe von Demonstrationen, was Demonstrationen aller politischen Richtung einschließt.

Eine Reisewarnung ist das nicht, wie ein Blick auf die Seite des Außenministeriums zu Reisehinweisen mit Bezug auf Deutschland zeigt. Denn dort steht die grundsätzliche Einschätzung: „Das Land ist stabil.“ Es folgt allerdings ein expliziter Hinweis auf das Terror-Risiko:

„Die deutschen Behörden weisen auf das Risiko von Terroranschlägen hin. Unter anderem sind folgende Anschläge verübt worden:

Im Juli 2017 wurden bei einem Messerangriff in einem Hamburger Supermarkt eine Person getötet und mehrere verletzt.

Im Dezember 2016 fuhr ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin. Mehrere Personen wurden getötet und zahlreiche Personen verletzt.

In Ansbach zündete im Juli 2016 ein Mann einen Sprengkörper; er kam dabei ums Leben und verletzte mehrere Personen.

Im Juli 2016 griff ein Attentäter in Würzburg Zugpassagiere mit einem Messer an; mehrere Personen wurden verletzt.

Befolgen Sie die Anweisungen der lokalen Behörden.“

In allen genannten Fällen handelte es sich also um islamistische Anschläge. Und auch sie hatten nicht zu einer Schweizer „Reisewarnung“ für Deutschland geführt.

Ein weiteres schönes Beispiel für absichtsvolle Dramatisierung über die Fakten hinaus lieferte der Politik-Chefreporter der Funke-Mediengruppe Tim Braune in der „Berliner Morgenpost“. In einem Kommentar, in dem er die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz forderte, schrieb Braune am 31. August auch über den sächsischen Justizbediensteten Daniel Zabel, der den Haftbefehl gegen die beiden dringend tatverdächtigen Messer-Männer von Chemnitz abfotografiert und weitergeleitet hatte. Über Zabel heißt es bei Braune:

„Der Maulwurf wurde rasch aufgespürt.”

Als „Maulwurf“ bezeichnet man üblicherweise jemanden, der mit dem Auftrag der Informationsbeschaffung oder anderen Aufträgen in eine Organisation eingeschleust wurde. Nur: darüber, dass irgendeine Organisation hinter Zabel gestanden und ihn beauftragt hätte, ist der Justiz nichts bekannt. Wenn Braune der einzige Journalist in Deutschland sein sollte, der mehr weiß – warum enthält der dann seinen Lesern die Details vor? (Eine entsprechende Anfrage von Publico vom Freitag ließ Braune bisher unbeantwortet). Zabel hatte sich übrigens zu einem Anwalt begeben und sich öffentlich zu seiner Tat bekannt. Er wurde also auch nicht „aufgespürt“. Aber „Maulwurf aufgespürt“, das klingt natürlich nach Infiltration, nach Unterwanderung des Staates, nach Abwehr in letzter Minute. Es macht die Aufgeregtheit noch etwas aufgeregter.

Hier – bei der herbeifantasierten rechten Unterwanderung des Staates, vorerst in Sachsen – hakt wiederum der Chef der ARD-Sendung Monitor Georg Restle ein, der ohnehin schon weiß, worum es den Demonstranten in Chemnitz ging (die linken Demonstrationen einmal ausgenommen):

„In #Chemnitz geht es nicht um Trauer um einen Ermordeten, nicht mal um die Flüchtlingspolitik. Es geht um eine totalitäre Umsturzphantasie, ein völkisch-nationalistisches Fanal der rechtsextremistischen Szene.“

Pogromhafte Jagden an einem halben Dutzend Orte in Sachsen, öffentliche Forderungen nach Terror, Schweizer haben Angst, nach Deutschland zu reisen, Unterwanderung des Staatsapparates, der totalitäre Umsturz, das völkische Fanal steht direkt vor der Tür: So würde das Bild für den aussehen, der die Insinuationen des Hysterisierungsapparates ernst nimmt.

Tut das denn jemand?

Ja, zumindest einige Leute, die diesen Apparat bedienen und seit einer Woche wie wahnsinnig an ihm kurbeln.

Georg Restle sieht in Sachsen gleich das „Komplettversagen der staatlichen Organe“.

Und stellt sich die Sachsen, zumindest die, die in Chemnitz demonstrieren – die Linken wiederum ausgenommen – offenbar so vor:

Hier schließt sich der Kreis. Wer tatsächlich in dem Wahn lebt, in Sachsen würde morgen eine nationalsozialistische Diktatur unter einem Sachsenkanzler Lutz Bachmann beginnen, für den legitimieren sich auch alle Verdrehungen und Hysterisierungen. Was daraus folgt, ist eine Art Notstandsjournalismus, der sich selbst alles erlaubt. Der zu TV-Bildern den Kommentarsat spricht: „Die Stimmung ist aufgeheizt.“ Um dann kräftig zu heizen.

Das Prinzip erschließt sich so richtig erst vor einer Kontrastfolie. Am 26. August, am gleichen Tag also, als in Chemnitz Medien zufolge die Mobherrschaft tobte, griffen Linksextreme, die dort die Erweiterung eines Tagebaus verhindern wollen, im Hambacher Forst Polizisten massiv mit Steinen, Stangen und Molotowcocktails an. Ein Polizist wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Im Bericht des WDR dazu hießen die gewalttätigen Angriffe „Zwischenfall im Hambacher Forst“. Es sei zu „Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Braunkohle-Gegnern und der Polizei gekommen“, so der WDR, der Linksextremisten und Polizei offenbar als Gegner auf Augenhöhe ansieht – und die Polizisten irgendwie als Braunkohle-Befürworter.

Weiter heißt es bei dem ARD-Sender:

„Wie die Aachener Polizei am Sonntag (26.08.2018) mitteilte, flogen Steine, Böller und Molotowcocktails auf die Beamten.“

Steine, Böller und Molotowcocktails flogen. Die Täter, so der WDR, „sollen aus der linksradikalen Szene stammen“. Oder aus der hussitischen, wer weiß.

Die berühmten eigenständigen Flugobjekte kennt der Zuschauer des Öffentlich-Rechtlichen schon von den Berichten über die linksradikalen Gewaltakte zum G20-Gipfel in Hamburg: „Es flogen Steine.“ Damals war auch nicht von linksradikalem Mob die Rede, sondern eher von „Aktivisten“, allerhöchstens von „gewaltbereiten Demonstranten“ ohne nähere Zuschreibung.

Auch das ist eine Art Notstandsjournalismus ohne Distanz und Reflektion.

Nur mit anderem Vorzeichen.

Zuerst erschienen auf publico.