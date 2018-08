Vox populi vox dei – Nachts werden Migranten eingeflogen

August 2018

Sehr geehrte Frau Lengsfeld,

ich bin 63 Jahre alt und war Lehrerin, jetzt im Ruhestand. Ich lese alle Ihre Artikel aus Ihrem Newsletter und stehe voll zu Ihnen und Ihrer Meinung.

Ich finde es auch erschreckend, was in unserem Land geschieht. Auch ich habe früher zunächst SPD, dann ab und zu mal die Grünen und später die CDU gewählt. Seit 2013 tue ich das nicht mehr.

Sowohl die europäische Finanzpolitik und auch Frau Merkels Migrationspolitik machen mir Angst.

Wie können wir für immer mehr Milliarden haften, dazu die Targetsalden von fast einer Billion. Besondere Angst macht mir die europäische Einlagensicherung. Auch da wird Frau Merkel irgendwann (bald ) einknicken, dann haften wir mit unseren Ersparnissen für die Banken der Südländer. Das ist ja wohl so gewollt. Lange Zeit habe ich gehofft, da werde Frau Merkel nie zustimmen. Heute glaube ich das nicht mehr. Wofür haben wir ein Leben lang gearbeitet und gespart?

In der Migrationspolitik finde ich es besonders erschreckend, dass Frau Merkel bewusst immer mehr Migranten ins Land holt. Am Anfang konnte ich nicht glauben, dass sie das bewusst macht zum Schaden unseres Landes. Aber ich habe sowohl mal ein Video gesehen, dass in der Nacht Migranten in Flugzeugen aus der Türkei heimlich hierhergeholt werden. Und als wir im Mai 2018 in der Türkei in Urlaub waren, habe ich von anderen Touristen, deren Flug um 1.00 Uhr nachts ab Düsseldorf ging, gehört, dass aus ihrem Flugzeug als es in Düsseldorf ankam, viele Männer und Frauen und einige Kinder ausstiegen, die keine Europäer waren, sondern Migranten aus dem arabischen Raum, (verschleierte Frauen…)

Das Gleiche befürchte ich bei Frau Merkels Abkommen mit Spanien. Es gibt keine von dort über Österreich einreisenden Flüchtlinge, aber wir nehmen Spanien dafür viele Flüchtlinge ab!

Dann der Umgang mit den Gefährdern, die wir nicht mal abschieben können! Auch alle abgelehnten Flüchtlinge…

Wie lange soll das noch so weitergehen? Was kann man tun?

Bis zur nächsten Wahl zu warten, ist zu lang. Bis dahin können Verträge zu unseren Lasten geschlossen sein und auch der Zustrom der Migranten muss gestoppt werden.

Sonst ist es zu spät und vieles lässt sich nicht mehr zurückdrehen.

Ich habe Ihre Erklärung 2018 unterstützt von Anfang an und auch bei der Petition an den Bundestag später nochmal.

Trotzdem muss man etwas hier vorsichtig sein. Bitte veröffentlichen Sie nicht meinen vollen Namen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie viele Unterstützer haben.

Mit freundlichen Grüßen

Annette W.