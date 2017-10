Qualitätspresse? Fake als Normalität

Von Gastautor T.B.

Es gibt tatsächlich amüsante Fakes, nämlich wenn sie einerseits plump sind und zugleich ihre Verbreiter angeblich hoch über Derartigem stehen.

Aber der Dieb schreit bekanntlich gerne im Getümmel: „Haltet den Dieb!“, und deutet weit weg von sich.

Unsere selbsternannten Anständigen in Politik und Medien bezichtigen also routinemäßig ihre politischen Gegner Fakes zu verbreiten, wobei das meist im Ungefähren bleibt.

Heute morgen stieß ich zu meiner Erheiterung auf ein Beispiel das unseren „Anständigen“ selbst wieder ganz konkret ein Fake nachweist.

In WELT-online wurde von Florian Stark ein Artikel veröffentlicht der uns, wie meist, nicht einfach über Relevantes informieren soll, sondern unsere Moral im großen Kampf der „Anständigen“ gegen Trump, die Rechtspopulisten, den alten weißen Mann, stärken:

„Selbst Bischöfe zogen für die Sklaverei in den Krieg“.

Bekanntlich gibt es derzeit, 150 Jahre nach Ende der Sklaverei in den USA, einen hysterischen Bildersturm angeblich Progressiver auf Denkmäler historischer Persönlichkeiten die jetzt als „rassistisch“ verurteilt werden. Dafür wird in dem Artikel um Verständnis geworben.

Dazu hat Herr Stark einen gewissen „Leonidas Polk“ ausgekramt, und sogar zwei historische Fotos, die ihn als Geistlichen und Südstaaten-Offizier zeigen.

Als langjährigem Photoshop-Spezialisten fiel mir auf den ersten Blick auf dass die Köpfe auf beiden Fotos, zwischen deren Erstellung Jahre liegen müssen, eine seltsame Ähnlichkeit in Perspektive und Anordnung der Details aufweisen.

Ich habe die also übereinander gelegt und kam zum Schluss dass der Kopf auf dem Foto des Geistlichen aufmontiert, leicht verändert, und dem Stil der Aufnahme angepasst wurde. Was mir so in weniger als einer Stunde mit Photoshop-Werkzeugen möglich wäre.

Dass auf zwei Aufnahmen die im Abstand von Jahren oder auch nur Wochen erstellt wurden, der Fall des Haares, des Schattens, eigentlich fast alle Details deckungsgleich sind, ist unmöglich. Ich gehe von einer Wahrscheinlichkeit von 99,99 % aus dass der Kopf transplantiert wurde. Was man auch als Ungeübter beispielsweise am Halsansatz (dunkle Kontur) sieht, wenn man erst sensibilisiert ist.

Nun ändert das zwar nichts an der Tatsache dass Mr. Polk sowohl militärische als auch geistliche Funktionen wahrnahm, ist aber dennoch unakzeptabel. Und gerade in der moralisch so selbstergriffenen WELT, peinlich bis lächerlich.

Es passt aber zur Mission des Beitrags der, ohne Beleg, suggeriert Polk habe primär „für die Sklaverei“ gekämpft. Obwohl es sicher eine Reihe von anderen Gründen für den Konflikt gab.

Und es habe sogar mehrere „Bischöfe“ gegeben die das taten. Wobei man aber General Lee nur mit Mühe als „Bischof“ bezeichnen kann.

Im Umkehrschluss wird den Nordstaaten aber nicht zugute gehalten dass sie „gegen die Sklaverei“ gekämpft haben, und dafür entsetzlich gelitten. Denn das würde die gewünschte Botschaft neutralisieren. Nämlich die dass „wir“ schlimme Sklavenhalter waren, gerade auch die Christen. Was also im hier unausgesprochenen, aber im Hintergrund immer präsenten, moralischen Kampf der Journaille für den Islam wertlos wäre.

In Arabien wurde die Sklaverei übrigens erst ca. 100 Jahre später, auf internationalen Druck offiziell abgeschafft. Ohne dass auch nur ein Stammeskrieger dafür sein Leben hingeben musste. Ob der Tod im Kampf gegen eine Sitte die vom Koran nicht verurteilt sondern lediglich geregelt wird ins Paradies führt, scheint mir auch unwahrscheinlich. Somit besteht da wenig Motivation für einen Muslim. Schließlich hatte das nach wie vor angeblich „perfekte Vorbild“ Mohammed selbst Sklaven.

Es gibt Historiker die der arabischen Sklaverei in Schwarzafrika weitaus größere Dimensionen zusprechen als der „weißen“ Sklaverei. Gern vergessen wird auch dass ca. einen Million Europäer versklavt, verkauft, missbraucht wurden. Das stößt allerdings in der Blase der angeblich Anständigen und Progressiven, die die Redaktionen, Parteien und Unis gekapert haben, auf wenig Interesse. Dies nur um abschließend den Kontext des Themas zu beleuchten.